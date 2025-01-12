«Торонто» на своем льду уступил «Ванкуверу»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Ванкуверу» со счетом 0:3.

Отличились Брок Босер, Куинн Хьюз и Кифер Шервуд.

После этого матча «Торонто» с 56 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ванкувер» прервал серию из четырех поражений и с 48 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Ванкувер» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Босер — 15 (Майерс, Петтерссон), 0:31 — 0:1. Хьюз — 9, 38:12 — 0:2. Шервуд — 13 (Хьюз, Майерс), 40:47 — 0:3.

Вратари: Хилдеби — Ланкинен (37:43 — 38:12).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 20 (9+6+5) — 18 (9+5+4).

Наши: — .

12 января. Торонто. Scotiabank Arena.