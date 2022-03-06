Дубль Мэттьюса не спас «Торонто» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Ванкуверу» со счетом 4:6.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще по шайбе забросили Джон Таварес и Ник Робертсон. У «Кэнакс» отличились Ти Джей Миллер, Трэвис Хамоник, Брок Босер, Таннер Пирсон, Алекс Чиассон и Тайлер Мотт, Василий Подколзин отметился результативной передачей.

После этого матча «Торонто» с 74 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 62 очками — на 10-й строчке Запада.