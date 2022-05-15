«Торонто» в шестой раз подряд уступил в первом раунде плей-офф НХЛ

«Торонто» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Тампе» (1:2).

«Мэйпл Ливз» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, «Торонто» в шестой раз подряд не может преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ.

Последний раз «Торонто» доходил до второго раунда в 2004 году, где в полуфинале конференции уступил «Филадельфии» (2-4).