«Торонто» в овертайме обыграл «Баффало», «Оттава» уступила «Калгари»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Баффало» — 2:1. Победный гол забил Джон Таварес. На счету Ильи Михеева показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 2 силовых приема и блокшот за 17.57 на льду.

В параллельной встрече «Калгари» дома победил «Оттаву» — 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Нюландер — 10 (бол., Мэттьюс, Таварес), 25:30 — 1:0. Ристолайнен — 2 (Монтур, Айкел), 46:58 — 1:1. Таварес — 10 (Капанен, Юнссон), 61:45 — 2:1.

Вратари: Андерсен — Хаттон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 43 (11+16+13+3) — 30 (8+11+9+2).

Наши: Михеев (17.57/4/-1) — -.

1 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

«Калгари» — «Оттава» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Дюбе — 2, 18:56 — 1:0. Пажо — 14 (Шабо), 54:49 — 1:1. Линдхольм — 13 (Монахэн, Стоун), 55:50 — 2:1. Линдхольм — 14 (бол., п.в., Годро, Ткачак), 58:26 — 3:1.

«Калгари Флэймз»: Риттих; Андерссон, Броди, Джиордано, Кюлингтон, Стоун, Хэнифин; Баклунд, Годро, Дюбе, Линдхольм, Лучич, Манджапане (2), Монахэн, Райан, Ридер, Ткачак, Фролик, Янковски.

«Оттава Сенаторз»: Хегберг (58:15 — 58:26, 59:01); Боровицки (2), Бреннстрем, Демело, Зайцев, Хэйнси, Шабо (2); Анисимов (2), Бодин, К. Браун, Дюклер, Наместников, Пажо, Пол, Тирни, Ткачак, Уайт, Хлапик, Эннис.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (8+7+12) — 27 (10+9+8).

Наши: — - Анисимов (13.53/2/-1), Зайцев (22.36/2/+1), Наместников (13.43/1/-1).

1 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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