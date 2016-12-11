"Торонто" в гостях победил "Бостон"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Бостон" со счетом 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Торонто" - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Мэттьюс - 12 (Нюландер), 21:44 - 0:1. Хаймэн - 4 (Гардинер, Ханвик), 35:14 - 0:2. Маршан - 8 (Бэкес), 38:39 - 1:2. ван Римсдайк - 12 (Бозак, Ханвик), 49:52 - 1:3. Браун - 4 (п.в., Райлли), 58:27 - 1:4.

Вратари: Раск (57:50 - 58:27) - Андерсен.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 33 (11+10+12) - 20 (2+8+10).

Наши: - - Зайцев (24:25/0/1), Сошников (13:09/1/1).

11 декабря. Бостон. TD Garden.