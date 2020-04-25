Национальная хоккейная лига продолжает изучать различные возможные варианты возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Теперь лига рассматривает ситуацию, при которой, в случае возобновления сезона, игры будут проходить в нескольких городах, сообщает The Athletic.

Изначально появлялась информация, что лига может создать так называемый «кластер» из четырех городов. В их число могли войти Эдмонтон, Миннесота, Роли и еще один город. Но теперь сообщается, что рассматривается, как минимум, 12 локаций. В том числе Питтсбург, Коламбус, Даллас и Торонто.

Первоначальный план проводить все матчи в одном месте теперь кажется маловероятным из-за сложности составления расписания, а также недостатка развитой инфраструктуры для слишком большого количества команд.

По последним данным, в США коронавирусом заболели 925 038 человек. Скончались 52 185 жителей Штатов.