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«Торонто» установит новый антирекорд НХЛ по времени без победы в Кубке Стэнли

12:41
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«Торонто», вылетев в первом раунде плей-офф НХЛ от «Монреаля» (3-4), не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года.

Даже если команда завоюет трофей в следующем году, то пауза между победами составит 55 лет. Это новый антирекорд НХЛ.

Пока антирекорд принадлежит «Рейнджерс». Клуб не мог выиграть трофей 54 года — с 1940 по 1994 год. Стоит отметить, у «Торонто» из-за локаута выпал сезон-2004/05.

На данный момент еще две команды имеют длительные серии без Кубка Стэнли. Это «Баффало» и «Ванкувер» (по 51 году). Они вообще не выигрывали трофей и дебютировали в лиге только в сезоне-1970/71.

«Торонто» при этом ни разу за это время не играл в финале. «Баффало» доходил до финала два раза (1975 и 1999 годы), а «Ванкувер» — три (1982, 1994 и 2011 годы).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей