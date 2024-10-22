«Торонто» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Торонто» — 2:5.

В составе «Лайтнинг» отличились Ник Пол и Брэйден Пойнт, Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский был заменен на Йонаса Йоханссона на 30-й минуте при счете 1:4. У «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Остон Мэттьюс, Макс Пачиоретти и Мэттью Нис.