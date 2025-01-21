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Сегодня, 08:44

«Торонто» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Торонто» обыграл «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в этой игре.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 45 25 20 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
Результаты / календарь
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25.01
26.01
21.01 00:05
Сиэтл – Баффало
 6 : 4
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 5 Б
21.01 03:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 3
21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
 3 : 1
21.01 04:30
Чикаго – Каролина
 3 : 4 ОТ
21.01 05:30
Юта – Виннипег
 5 : 2
21.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
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