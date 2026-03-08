«Тампа» обыграла «Торонто» на выезде, у Кучерова четыре результативные передачи

«Тампа» победила «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Макдона, Джейк Гюнцель, Корри Перри (в первом матче за команду), Оливер Бьоркстранд и Брэндон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи. В сезоне-2025/26 32-летний россиянин набрал 100 (32+68) очков в 58 матчах.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков в створ из 29.

У хозяев забили Матиас Маччелли и Николас Робертсон.

«Торонто» проиграл в седьмом матче подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 64 встреч. «Тампа» прервала серию из четырех поражений подряд, с 82 очками после 61 игры идет на втором месте в Восточной конференции.

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