«Тампа» в овертайме уступила «Торонто», Кучеров набрал четыре очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Торонто» со счетом 5:6.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка, Виктор Хедман набрал 3 (1+2) очка. У «Мэйпл Ливз» 4 (1+3) очка набрал Митч Марнер, Остон Мэттьюс — 3 (2+1) очка, вратарь Илья Самсонов отразил 8 бросков из 12 и был заменен на 16-й минуте.

После этого матча «Тампа» и «Торонто» имеют по 14 очков и занимают седьмое и шестое места на «Востоке» соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Найз — 3 (Марнер, Мэттьюс), 3:42 — 1:0. Хедман — 3 (Кучеров, Пойнт), 4:17 — 1:1. Кучеров — 8 (Хагель, Сергачев), 6:11 — 1:2. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 11:27 — 1:3. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 15:13 — 1:4. Мэттьюс — 12 (Броди, Марнер), 22:22 — 2:4. Мэттьюс — 13 (Найз, Марнер), 25:42 — 3:4. Ярнкрок — 2 (Робертсон, Доми), 41:55 — 4:4. Марнер — 5 (Найз, Райлли), 42:03 — 5:4. Хагель — 7 (де Хаан, Чернак), 57:34 — 5:5. Ярнкрок — 3 (Райлли, Нюландер), 60:46 — 6:5.

Вратари: Самсонов (Уолл, 15:13) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (14+6+11+0).

Наши: — - Кучеров (22.38/5/+1), Сергачев (25.06/1/-1).

7 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18 445 зрителей.