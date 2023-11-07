«Тампа» в овертайме уступила «Торонто», Кучеров набрал четыре очка
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Торонто» со счетом 5:6.
В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка, Виктор Хедман набрал 3 (1+2) очка. У «Мэйпл Ливз» 4 (1+3) очка набрал Митч Марнер, Остон Мэттьюс — 3 (2+1) очка, вратарь Илья Самсонов отразил 8 бросков из 12 и был заменен на 16-й минуте.
После этого матча «Тампа» и «Торонто» имеют по 14 очков и занимают седьмое и шестое места на «Востоке» соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Найз — 3 (Марнер, Мэттьюс), 3:42 — 1:0. Хедман — 3 (Кучеров, Пойнт), 4:17 — 1:1. Кучеров — 8 (Хагель, Сергачев), 6:11 — 1:2. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 11:27 — 1:3. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 15:13 — 1:4. Мэттьюс — 12 (Броди, Марнер), 22:22 — 2:4. Мэттьюс — 13 (Найз, Марнер), 25:42 — 3:4. Ярнкрок — 2 (Робертсон, Доми), 41:55 — 4:4. Марнер — 5 (Найз, Райлли), 42:03 — 5:4. Хагель — 7 (де Хаан, Чернак), 57:34 — 5:5. Ярнкрок — 3 (Райлли, Нюландер), 60:46 — 6:5.
Вратари: Самсонов (Уолл, 15:13) — Йоханссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (14+6+11+0).
Наши: — - Кучеров (22.38/5/+1), Сергачев (25.06/1/-1).
7 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18 445 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|9
|2
|19
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|7
|3
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|11
|8
|3
|17
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|- : -
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|11
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38