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Сегодня, 05:43

«Тампа» в овертайме уступила «Торонто», Кучеров набрал четыре очка

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Торонто» со счетом 5:6.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка, Виктор Хедман набрал 3 (1+2) очка. У «Мэйпл Ливз» 4 (1+3) очка набрал Митч Марнер, Остон Мэттьюс — 3 (2+1) очка, вратарь Илья Самсонов отразил 8 бросков из 12 и был заменен на 16-й минуте.

После этого матча «Тампа» и «Торонто» имеют по 14 очков и занимают седьмое и шестое места на «Востоке» соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Найз — 3 (Марнер, Мэттьюс), 3:42 — 1:0. Хедман — 3 (Кучеров, Пойнт), 4:17 — 1:1. Кучеров — 8 (Хагель, Сергачев), 6:11 — 1:2. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 11:27 — 1:3. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 15:13 — 1:4. Мэттьюс — 12 (Броди, Марнер), 22:22 — 2:4. Мэттьюс — 13 (Найз, Марнер), 25:42 — 3:4. Ярнкрок — 2 (Робертсон, Доми), 41:55 — 4:4. Марнер — 5 (Найз, Райлли), 42:03 — 5:4. Хагель — 7 (де Хаан, Чернак), 57:34 — 5:5. Ярнкрок — 3 (Райлли, Нюландер), 60:46 — 6:5.

Вратари: Самсонов (Уолл, 15:13) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (14+6+11+0).

Наши: — - Кучеров (22.38/5/+1), Сергачев (25.06/1/-1).

7 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18 445 зрителей.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
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«Коламбус» в овертайме уступил «Флориде», Марченко забил гол

Кучеров признан третьей звездой матча с «Торонто»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Нью-Джерси 11 7 4 15
3 Каролина 12 7 5 14
4 Айлендерс 10 5 5 13
5 Вашингтон 10 5 5 11
6 Филадельфия 12 5 7 11
7 Коламбус 12 4 8 11
8 Питтсбург 10 4 6 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 11 9 2 19
2 Детройт 12 7 5 15
3 Торонто 12 6 6 14
4 Тампа-Бэй 12 5 7 14
5 Флорида 11 6 5 13
6 Монреаль 11 5 6 12
7 Баффало 12 6 6 12
8 Оттава 10 4 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 7 3 15
2 Колорадо 10 7 3 14
3 Виннипег 11 5 6 12
4 Сент-Луис 10 5 5 11
5 Аризона 11 5 6 11
6 Нэшвилл 11 5 6 10
7 Миннесота 11 4 7 10
8 Чикаго 11 4 7 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 23
2 Ванкувер 11 8 3 17
3 Лос-Анджелес 11 7 4 16
4 Анахайм 11 7 4 14
5 Сиэтл 12 4 8 10
6 Калгари 11 3 8 7
7 Эдмонтон 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 11 0 11 1
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12.11
7.11 03:00
Флорида – Коламбус
 5 : 4 ОТ
7.11 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 6 : 5 ОТ
7.11 04:00
Даллас – Бостон
 - : -
7.11 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 12 20
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 11 20
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 10 20
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 12 13
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 12 9
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 12 9
И КН
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

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