«Торонто» обыграл «Тампу», у Кучерова результативный пас

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Тампу» со счетом 5:3.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Мэттью Нис, 2 (1+1) очка у Остона Мэттьюса, 3 (1+2) очка у Митча Марнера, еще одну шайбу забросил Вильям Нюландер. У «Лайтнинг» дубль оформил Ник Пол, еще один гол забил Даррен Рэддиш, Никита Кучеров сделал результативную передачу.

В текущем сезоне Кучеров провел 43 матча, в которых набрал 69 (21+48) очков.

После этого матча «Торонто» с 62 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 53 очками — на шестой строчке.