«Торонто» обыграл «Тампу», у Кучерова результативный пас
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Тампу» со счетом 5:3.
В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Мэттью Нис, 2 (1+1) очка у Остона Мэттьюса, 3 (1+2) очка у Митча Марнера, еще одну шайбу забросил Вильям Нюландер. У «Лайтнинг» дубль оформил Ник Пол, еще один гол забил Даррен Рэддиш, Никита Кучеров сделал результативную передачу.
В текущем сезоне Кучеров провел 43 матча, в которых набрал 69 (21+48) очков.
После этого матча «Торонто» с 62 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 53 очками — на шестой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Каролина
|47
|28
|19
|59
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|47
|27
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|57
|3
|Тампа-Бэй
|45
|25
|20
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|6
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|46
|17
|29
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
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|21.01
|00:00
|
Сиэтл – Баффало
|6 : 4
|21.01
|02:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 5 Б
|21.01
|03:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 3
|21.01
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|3 : 1
|21.01
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.01
|05:30
|
Юта – Виннипег
|- : -
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
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