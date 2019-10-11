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«Торонто» — «Тампа»: Кучеров забросил вторую шайбу в сезоне

02:37
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Тампа-Бэй», в конце первого периода счет 2:3. На 12-й минуте большинство реализовал российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Также он отметился результативной передачей при первом голе.

В 4 матчах форвард набрал 4 (2+2) очка. Кучеров — лучший бомбардир прошлого сезона.

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