«Торонто» разгромил «Тампу» и сравнял счет в серии

«Торонто» выиграл у «Тампы» во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 7:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска по своим воротам. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 35 бросков.

Третий матч в серии состоится на льду «Тампы» 23 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.