«Тампа» переиграла «Торонто». Кучеров набрал 3 очка

«Тампа-Бэй» выиграла у «Торонто» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 7:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Защитник Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей.

Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Вратарь хозяев Илья Самсонов сыграл два периода и отразил 23 из 29 бросков.

Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.