«Тампа» обыграла «Торонто» и сократила отставание в серии
«Тампа-Бэй» переиграла «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Мэйпл Ливз».
Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 34 из 38 бросков по своим воротам. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска.
Шестой матч в серии состоится 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Райлли — 3 (Найз, Таварес), 5:46 — 1:0. Чирелли — 3 (Хагель, Пербикс), 6:12 — 1:1. Эйссимонт — 1 (Богосян, Коул), 24:23 — 1:2. Пол — 1 (Колтон, Эйссимонт), 51:53 — 1:3. Мэттьюс — 4 (Таварес, Марнер), 56:26 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Хедман, Чирелли), 59:55 — 2:4.
Вратари: Самсонов (14:09 — 14:38, 55:39 — 56:26, 56:57 — 57:46, 58:20 — 59:55) — Василевский.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (9+7+14) — 38 (14+11+13).
Наши: — - Кучеров (20.17/5/+1), Сергачев (24.59/2/0).
28 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19 663 зрителя.
Cчет в серии: 3-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Вегас - Виннипег
|3 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 2
|
Даллас - Миннесота
|3 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 2
|28.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|2 : 4
|28.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
|28.04
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|5
|11
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|10
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|4
|10
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|5
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|5
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|2
|0.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|4
|1.44
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|4
|2.01