«Тампа» обыграла «Торонто» и сократила отставание в серии

«Тампа-Бэй» переиграла «Торонто» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Мэйпл Ливз».

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 34 из 38 бросков по своим воротам. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска.

Шестой матч в серии состоится 29 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Райлли — 3 (Найз, Таварес), 5:46 — 1:0. Чирелли — 3 (Хагель, Пербикс), 6:12 — 1:1. Эйссимонт — 1 (Богосян, Коул), 24:23 — 1:2. Пол — 1 (Колтон, Эйссимонт), 51:53 — 1:3. Мэттьюс — 4 (Таварес, Марнер), 56:26 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Хедман, Чирелли), 59:55 — 2:4.

Вратари: Самсонов (14:09 — 14:38, 55:39 — 56:26, 56:57 — 57:46, 58:20 — 59:55) — Василевский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+7+14) — 38 (14+11+13).

Наши: — - Кучеров (20.17/5/+1), Сергачев (24.59/2/0).

28 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19 663 зрителя.

Cчет в серии: 3-2.