«Торонто» прервал серию «Тампы» из 5 побед подряд, Василевский отразил 36 бросков

«Торонто» обыграл «Тампу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев отличились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. Единственную шайбу гостей забросил россиянин Владислав Наместников.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков. «Торонто» забросил две последних шайбы в пустые ворота.

«Торонто» одержал первую победу за 3 матча и прервал серию «Тампы» из 5 выигранных встреч подряд. Канадская команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 46 очками в 33 матчах.

«Тампа» идет на шестой строчке с 41 очком в 31 игре.

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«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Бантинг — 8 (Нюландер), 16:45 — 1:0. Мэттьюс — 17 (бол., Сандин, Марнер), 21:01 — 2:0. Наместников — 2 (Стэмкос), 44:09 — 2:1. Энгвалль — 6 (п.в., Кампф, Джиордано), 58:14 — 3:1. Нюландер — 19 (п.в., Ярнкрок), 59:28 — 4:1.

Вратари: Мюррей — Василевский (58:05 — 58:14, 58:47 — 59:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (15+14+11) — 19 (4+4+11).

Наши: — - Кучеров (16.48/3/-2), Наместников (12.25/2/+1), Сергачев (22.48/0/-1).

21 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18962 зрителя.