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Сегодня, 05:32

«Торонто» прервал серию «Тампы» из 5 побед подряд, Василевский отразил 36 бросков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Василевский (слева) в матче против «Торонто».
Фото USA Today Sports

«Торонто» обыграл «Тампу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев отличились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. Единственную шайбу гостей забросил россиянин Владислав Наместников.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков. «Торонто» забросил две последних шайбы в пустые ворота.

«Торонто» одержал первую победу за 3 матча и прервал серию «Тампы» из 5 выигранных встреч подряд. Канадская команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 46 очками в 33 матчах.

«Тампа» идет на шестой строчке с 41 очком в 31 игре.

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«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Бантинг — 8 (Нюландер), 16:45 — 1:0. Мэттьюс — 17 (бол., Сандин, Марнер), 21:01 — 2:0. Наместников — 2 (Стэмкос), 44:09 — 2:1. Энгвалль — 6 (п.в., Кампф, Джиордано), 58:14 — 3:1. Нюландер — 19 (п.в., Ярнкрок), 59:28 — 4:1.

Вратари: Мюррей — Василевский (58:05 — 58:14, 58:47 — 59:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (15+14+11) — 19 (4+4+11).

Наши: — - Кучеров (16.48/3/-2), Наместников (12.25/2/+1), Сергачев (22.48/0/-1).

21 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18962 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
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21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 1
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
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