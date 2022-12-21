«Торонто» прервал серию «Тампы» из 5 побед подряд, Василевский отразил 36 бросков
«Торонто» обыграл «Тампу» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев отличились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. Единственную шайбу гостей забросил россиянин Владислав Наместников.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков. «Торонто» забросил две последних шайбы в пустые ворота.
«Торонто» одержал первую победу за 3 матча и прервал серию «Тампы» из 5 выигранных встреч подряд. Канадская команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 46 очками в 33 матчах.
«Тампа» идет на шестой строчке с 41 очком в 31 игре.
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«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Бантинг — 8 (Нюландер), 16:45 — 1:0. Мэттьюс — 17 (бол., Сандин, Марнер), 21:01 — 2:0. Наместников — 2 (Стэмкос), 44:09 — 2:1. Энгвалль — 6 (п.в., Кампф, Джиордано), 58:14 — 3:1. Нюландер — 19 (п.в., Ярнкрок), 59:28 — 4:1.
Вратари: Мюррей — Василевский (58:05 — 58:14, 58:47 — 59:28).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 40 (15+14+11) — 19 (4+4+11).
Наши: — - Кучеров (16.48/3/-2), Наместников (12.25/2/+1), Сергачев (22.48/0/-1).
21 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18962 зрителя.
|Столичный дивизион
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|19
|14
|44
|2
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|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
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|32
|16
|16
|33
|6
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|30
|7
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|П
|О
|1
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|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
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|17
|16
|36
|5
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|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
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|13
|18
|29
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|Сан-Хосе
|33
|10
|23
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|32
|9
|23
|21
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Каролина – Нью-Джерси
|4 : 1
|21.12
|03:00
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Питтсбург – Рейнджерс
|3 : 2
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 3
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|5 : 1
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
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|
|
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|1.94
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