«Торонто» сравнял счет в серии с «Коламбусом»

«Торонто» выиграл у «Коламбуса» во втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ (3:0). Счет в серии стал равный — 1-1.

НХЛ

Квалификационный раунд

Второй матч

«Торонто» — «Коламбус» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Мэттьюс — 1 (Хаймэн), 36:00 — 1:0. Таварес — 1 (Дермотт, Нюландер), 44:56 — 2:0. Райлли — 1 (п.в., Мэттьюс, Керфут), 59:17 — 3:0.

Вратари: Андерсен — Корписало (57:10 — 59:17).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 39 (15+14+10) — 20 (6+6+8).

Наши: Михеев (14.54/1/0) — Гавриков (17.32/1/0).

4 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии — 1-1.