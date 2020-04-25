«Торонто» специально занял последнее место, чтобы взять на драфте Мэттьюса". Бывший игрок «Ливз» Никита Сошников рассказал о хитрости канадского клуба

Бывший игрок «Торонто» Никита Сошников, ныне выступающий за «Салават Юлаев» рассказал в интервью «СЭ» о том, что генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло специально поднял из АХЛ игроков, которые не могли выиграть матч НХЛ, и клуб занял последнее место в регулярном чемпионате, чтобы иметь право первого выбора на драфте НХЛ 2016 года.

— Когда вы начали играть за «Торонто», вам запрещали забивать, чтобы вы случайно не выиграли и не потеряли Мэттьюса, которого должны были выбрать в первом раунде драфта?

— Мне никто не запрещал забивать. НХЛ — такая лига, что там еще выйти и забить надо. Но да, мы начали выигрывать, и Лу просто взял и всех спустил вниз. Специально подняли таких игроков, чтобы проиграть. На этом все закончилось

— Как парни к этому относились?

— Все понимали. Зачем тебе выигрывать, когда ты в плей-офф уже не попадешь, на драфте можешь забрать будущую звезду. Зачем тебе куда-то лезть и выигрывать что-то? Они спустили всех основных игроков в АХЛ, чтобы те играли в плей-офф.

— Тяжело представить, каково выходить на матч с пониманием, что выигрывать не нужно.

— Я травмировал там плечо. Но все равно старался делать заявку на следующий сезон. Мы выходили и доказывали. Каждый играл за себя. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)