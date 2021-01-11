«Торонто» сократил состав в тренировочном лагере. Барабанов остался в основе

«Торонто» провел сокращение состава в тренировочном лагере. Целая группа игроков была отправлен в фарм-клуб или выставлена на драфт отказов (для возможности потом отправить их в АХЛ), сообщает сайт «Торонто».

Новичок «Кленовых листьев» Александр Барабанов избежал сокращения и продолжит работать с основой. Также в основном составе сезон должен начать форвард Илья Михеев.