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«Торонто» сократил состав в тренировочном лагере. Барабанов остался в основе

19:21
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«Торонто» провел сокращение состава в тренировочном лагере. Целая группа игроков была отправлен в фарм-клуб или выставлена на драфт отказов (для возможности потом отправить их в АХЛ), сообщает сайт «Торонто».

Новичок «Кленовых листьев» Александр Барабанов избежал сокращения и продолжит работать с основой. Также в основном составе сезон должен начать форвард Илья Михеев.

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