«Торонто» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Торонто» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Торонто» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 13 очков. «Сиэтл» опустился на 10-ю строчку в Западной конференции — 11 очков.