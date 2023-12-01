«Торонто» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 27 очками в 21 матче, «Сиэтл» идет на 11-й строчке Западной конференции с 22 очками в 24 играх.