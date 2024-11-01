«Торонто» выиграл у «Сиэтла», Нюландер и Мэттьюс набрали по 2 очка

«Торонто» на своем льду победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

У хозяев нападающий Вильям Нюландер оформил дубль, а также по голу забили Остон Мэттьюс и Мэттью Низ. Единственная шайба «Кракен» на счету финна Ээли Толванена.

«Торонто» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 13 очков. «Сиэтл» опустился на 10-ю строчку в Западной конференции — 11 очков.