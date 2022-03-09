Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» победить «Сиэтл»
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 6:4. Хет-трик в составе хозяев оформил Остон Мэттьюс, который забросил уже 43-ю шайбу в этом сезоне и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ.
Победная шайба на счету Митча Марнера.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев и его партнер по команде защитник Илья Любушкин очков в этой встрече не набрали.
«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференциии. «Сиэтл» — 15-й на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сиэтл» — 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)
Голы: Мэттьюс — 41 (бол., Нюландер, Райлли), 3:18 — 1:0. Соуси — 7 (Эпплтон, Блэкуэлл), 5:21 — 1:1. Таварес — 19 (Энгвалль, Броди), 9:55 — 2:1. Нюландер — 23 (бол., Броди, Каше), 25:14 — 3:1. Веннберг — 7 (Юханссон, Эберле), 29:20 — 3:2. Блэкуэлл — 8 (мен., Гурд), 31:49 — 3:3. Шварц — 7 (Лозон, Ярнкрок), 45:57 — 3:4. Мэттьюс — 42 (Бантинг, Марнер), 49:03 — 4:4. Марнер — 23 (бол., Таварес), 49:43 — 5:4. Мэттьюс — 43 (бол., п.в., Лильегрен, Бантинг), 59:18 — 6:4.
Вратари: Кэмпбелл — Грубауэр (57:15 — 59:18).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 32 (11+11+10) — 30 (11+10+9).
Наши: Любушкин (13.22/0/-1), Михеев (14.38/1/+1) — -.
9 марта. Торонто. Scotiabank Arena.
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Нью-Джерси – Колорадо
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|
Питтсбург – Флорида
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|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|2 : 1
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|2 : 9
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|6 : 4
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 2
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|1 : 4
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|8 : 3
|9.03
|05:00
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Калгари – Вашингтон
|- : -
|И
|О
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
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Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11