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Сегодня, 06:16

Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» победить «Сиэтл»

Роман Шишов
Корреспондент

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 6:4. Хет-трик в составе хозяев оформил Остон Мэттьюс, который забросил уже 43-ю шайбу в этом сезоне и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ.

Победная шайба на счету Митча Марнера.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев и его партнер по команде защитник Илья Любушкин очков в этой встрече не набрали.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференциии. «Сиэтл» — 15-й на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сиэтл» — 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Голы: Мэттьюс — 41 (бол., Нюландер, Райлли), 3:18 — 1:0. Соуси — 7 (Эпплтон, Блэкуэлл), 5:21 — 1:1. Таварес — 19 (Энгвалль, Броди), 9:55 — 2:1. Нюландер — 23 (бол., Броди, Каше), 25:14 — 3:1. Веннберг — 7 (Юханссон, Эберле), 29:20 — 3:2. Блэкуэлл — 8 (мен., Гурд), 31:49 — 3:3. Шварц — 7 (Лозон, Ярнкрок), 45:57 — 3:4. Мэттьюс — 42 (Бантинг, Марнер), 49:03 — 4:4. Марнер — 23 (бол., Таварес), 49:43 — 5:4. Мэттьюс — 43 (бол., п.в., Лильегрен, Бантинг), 59:18 — 6:4.

Вратари: Кэмпбелл — Грубауэр (57:15 — 59:18).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 32 (11+11+10) — 30 (11+10+9).

Наши: Любушкин (13.22/0/-1), Михеев (14.38/1/+1) — -.

9 марта. Торонто. Scotiabank Arena.

Остон Мэттьюс
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 55 34 21 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
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Нью-Джерси – Колорадо
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Питтсбург – Флорида
 3 : 4
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 2 : 1
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Детройт – Аризона
 2 : 9
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
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9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
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