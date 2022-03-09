Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» победить «Сиэтл»

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сиэтл» со счетом 6:4. Хет-трик в составе хозяев оформил Остон Мэттьюс, который забросил уже 43-ю шайбу в этом сезоне и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ.

Победная шайба на счету Митча Марнера.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев и его партнер по команде защитник Илья Любушкин очков в этой встрече не набрали.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференциии. «Сиэтл» — 15-й на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сиэтл» — 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Голы: Мэттьюс — 41 (бол., Нюландер, Райлли), 3:18 — 1:0. Соуси — 7 (Эпплтон, Блэкуэлл), 5:21 — 1:1. Таварес — 19 (Энгвалль, Броди), 9:55 — 2:1. Нюландер — 23 (бол., Броди, Каше), 25:14 — 3:1. Веннберг — 7 (Юханссон, Эберле), 29:20 — 3:2. Блэкуэлл — 8 (мен., Гурд), 31:49 — 3:3. Шварц — 7 (Лозон, Ярнкрок), 45:57 — 3:4. Мэттьюс — 42 (Бантинг, Марнер), 49:03 — 4:4. Марнер — 23 (бол., Таварес), 49:43 — 5:4. Мэттьюс — 43 (бол., п.в., Лильегрен, Бантинг), 59:18 — 6:4.

Вратари: Кэмпбелл — Грубауэр (57:15 — 59:18).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 32 (11+11+10) — 30 (11+10+9).

Наши: Любушкин (13.22/0/-1), Михеев (14.38/1/+1) — -.

9 марта. Торонто. Scotiabank Arena.