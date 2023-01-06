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Сегодня, 06:03

«Сиэтл» продлил победную серию, обыграв «Торонто»

Руслан Минаев
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«Сиэтл» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Кракен» забивали Эли Толванен, Винс Данн, Джаред Маканн, Мэттью Бенирс и Александер Веннберг. У «Мэйпл Лифс» шайбой отметился Джон Таварес.

«Сиэтл» с 46 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции. «Торонто» с 53 очками на третьем месте Востока.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сиэтл» — 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Голы: Толванен — 4 (бол., Данн, Маккэн), 27:02 — 0:1. Таварес — 16 (бол., Марнер, Мэттьюс), 30:54 — 1:1. Данн — 5, 31:08 — 1:2. Маккэн — 18 (Шварц, Данн), 33:50 — 1:3. Бенайерс — 13 (Эберле, Бураковски), 37:25 — 1:4. Веннберг — 8 (Гурд, Танев), 42:57 — 1:5.

Вратари: Мюррей — Джонс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (9+12+6) — 26 (3+12+11).

Наши: — - -.

6 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18624 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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