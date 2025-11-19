«Торонто» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Мэйпл Лифс» с 20 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Блюз» с 17 очками — на 14-й строчке «Запада».