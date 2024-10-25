«Сент-Луис» переиграл «Торонто», Бучневич сделал две голевые передачи

«Сент-Луис» переиграл «Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами. Теперь у 29-летнего россиянина 6 (3+3) очков в этом сезоне.

«Сент-Луис» с 10 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 8 очков.