«Торонто» в овертайме победил «Сент-Луис»

«Торонто» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Торонто» прервал серию поражений и с 20 очками в 20 матчах занимает 15-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 17 очков в 20 играх.