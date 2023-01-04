«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Торонто». Самсонов сделал 27 сэйвов

«Сент-Луис» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Победный буллит на счету Брэйдена Шенна.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич очков не набрал, но реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сент-Луис» — 5:6 Б (1:2, 3:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Саад — 9 (мен., Аччиари, Парэйко), 4:52 — 0:1. Шенн — 8 (бол., Кайру, Томас), 13:01 — 0:2. Энгвалль — 8 (Керфут, Кампф), 17:28 — 1:2. Кайру — 18 (бол., Бучневич), 23:09 — 1:3. Нюландер — 22 (Бантинг, Мэттьюс), 24:38 — 2:3. Лейво — 4 (Нейберс, Аччиари), 30:28 — 2:4. Бантинг — 12 (Броди), 30:45 — 3:4. Саад — 10 (Шенн, Парэйко), 31:45 — 3:5. Мэттьюс — 19 (Нюландер, Лильегрен), 34:37 — 4:5. Бантинг — 13 (бол., Нюландер, Марнер), 47:55 — 5:5.

Победный буллит: Шенн.

Вратари: Самсонов — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (8+9+7+1) — 32 (10+13+4+5).

Наши: — - Александров (6.37/1/0), Барбашев (17.13/3/-1), Бучневич (22.07/3/-1), Торопченко (9.59/0/0).

4 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18553 зрителя.