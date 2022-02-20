Дубль Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 6:3.

В составе «блюзменов» дубль оформил Павел Бучневич, еще по одной шайбе забросили Клим Костин, Брэйден Шенн, Брэндон Саад и Райан О'Райлли. У «Мэйпл Ливз» дубль на счету Вильяма Нюландера, еще один гол забил Ти Джей Броди.

После этого матча «Сент-Луис» с 64 очками занимает второе место в Западной конференции, «Торонто» с 67 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сент-Луис» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Голы: Бучневич — 17 (Кайру, Томас), 2:58 — 0:1. Костин — 4 (Бозак, Уолман), 11:40 — 0:2. Нюландер — 19 (Керфут, Таварес), 15:33 — 1:2. Нюландер — 20 (Керфут, Холл), 25:30 — 2:2. Шенн — 14 (Фолк, Сундквист), 25:59 — 2:3. Броди — 4 (Кампф, Каше), 37:44 — 3:3. Саад — 16 (Перрон, Парэйко), 44:38 — 3:4. О`Райлли — 11 (Миккола, Перрон), 50:50 — 3:5. Бучневич — 18 (п.в., Томас), 56:43 — 3:6.

Вратари: Кэмпбелл (56:19 — 56:43) — Хуссо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (9+12+16) — 34 (12+12+10).

Наши: Михеев (14.38/3/0) — Барбашев (16.46/0/+1), Бучневич (18.18/7/+1), Костин (7.29/1/0).

20 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.