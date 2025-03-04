«Сан-Хосе» по буллитам обыграл «Торонто» и прервал восьмиматчевую серию поражений

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У «Мэйпл Ливз» в основное время отличились Мэттью Найз и Джон Таварес. Голы «Шаркс» забили Джек Томпсон и Тайлер Тоффоли, которому ассистировал российский защитник Шакир Мухамадуллин. Победный буллит реализовал Фабиан Зеттерлунд.

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 25 бросков в этой встрече.

«Торонто» с 79 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала пятиматчевую победную серию. «Сан-Хосе» (41 балл) идет последним на «Западе». «Шаркс» одержали первую победу за последние девять игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сан-Хосе» — 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Таварес — 24 (бол., Марнер, В. Нюландер), 28:28 — 1:0. Найз — 24 (бол., Мэттьюс, Таварес), 39:55 — 2:0. Томпсон — 3 (Веннберг, Эклунд), 42:23 — 2:1. Тоффоли — 23 (Веннберг, Мухамадуллин), 50:10 — 2:2.

Победный буллит: Зеттерлунд.

Вратари: Столарц — Георгиев.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 27 (10+11+2+4) — 22 (7+3+9+3).

Наши: — - Мухамадуллин (21.28/0/0).

4 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18884 зрителя.