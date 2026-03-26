«Торонто» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Джейк Маккейб, Джон Таварес, Дакота Джошуа и Николас Робертсон. У гостей дубль оформил Мика Зибанежад, а также один гол забил Алексис Лафренье.

«Торонто» с 75 очками в 73 матчах занимает 13-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на последней строчке — 65 очков в 72 играх.

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