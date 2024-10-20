«Торонто» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Рейнджерс» дубль оформил Крис Крайдер, а также по одной шайбе забросили Алексис Лафренье и Артемий Панарин. Единственный гол «Мэйпл Лифс» на счету Остона Мэттьюса.

«Рейнджерс» с 9 очками идут на 3-м месте в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 7-й строчке — 6 очков.