«Торонто» встретиться с «Рейнджерсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 20 декабря. Игра пройдет на многофункциональной крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Торонто» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Мэйпл Лифс» набрали 38 очков и занимают 3-е место, а «Нью-Йорк» располагается на 1-й строчке с 43 баллами.

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