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«Торонто» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Торонто» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports

«Торонто» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 20 октября. Матч пройдет на крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада) и начнется в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торонто» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 4-х игр регулярного чемпионата «Мэйпл Лифз» набрали шесть очков и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Нью Йорк» с 7-ю баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 7 5 2 10
2 Рейнджерс 4 3 1 7
3 Питтсбург 6 3 3 6
4 Каролина 3 2 1 4
5 Вашингтон 3 2 1 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 4 1 3 4
8 Филадельфия 4 1 3 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 6 3 3 7
2 Тампа-Бэй 3 3 0 6
3 Торонто 4 3 1 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Оттава 4 2 2 4
6 Монреаль 5 2 3 4
7 Баффало 6 1 5 3
8 Детройт 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 4 0 8
2 Даллас 5 4 1 8
3 Юта 5 3 2 7
4 Миннесота 4 2 2 6
5 Сент-Луис 5 3 2 6
6 Чикаго 5 2 3 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 4 0 4 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 5 3 2 6
3 Сиэтл 5 3 2 6
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Анахайм 4 2 2 5
6 Ванкувер 4 1 3 4
7 Эдмонтон 5 2 3 4
8 Сан-Хосе 5 0 5 2
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23.10
24.10
19.10 02:00
Питтсбург – Каролина
 1 : 4
19.10 03:00
Виннипег – Сан-Хосе
 8 : 3
19.10 04:00
Колорадо – Анахайм
 4 : 3 ОТ
19.10 20:00
Оттава – Тампа-Бэй
 - : -
19.10 21:00
Нэшвилл – Детройт
 - : -
19.10 23:00
Даллас – Эдмонтон
 - : -
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