«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Шестеркин сделал 14 сейвов

«Торонто» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра проходила на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 14 из 18 бросков по воротам.

У «Мэйпл Лифс» забили Джейк Маккейб, Джон Таварес, Дакота Джошуа и Николас Робертсон. У «рейнджеров» дубль оформил Мика Зибанежад, а также одну шайбу забросил Алексис Лафренье.

«Торонто» набрал 75 очков в 73 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 65 очков в 72 играх.