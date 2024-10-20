«Рейнджерс» на выезде обыграли «Торонто», Панарин забил один гол

«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом в пустые ворота в конце игры. Для него этот гол стал шестым в этом сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 из 35 бросков по своим воротам и был признан первой звездой.

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд. «Рейнджерс» с 9 очками идут на 2-м месте в Восточной конференции. «Торонто» занимает 6-ю строчку — 6 очков.