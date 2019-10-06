«Торонто» проиграл «Монреалю», ведя 4:1, у Михеева результативная передача

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Монреалю» — 5:6. В начале третьего периода хозяева вели со счетом 4:1, но растеряли преимущество.

На счету российского форварда «Торонто» Ильи Михеева результативная передача 2 броска в створ и 2 силовых приема за 17.00 (2.13 — в меньшинстве). Самым результативным игроком встречи стал нападающий гостей Брэндон Галлахер, набравший 3 (1+2) очка.

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