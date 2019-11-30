«Торонто» проиграл «Баффало», Михеев набрал 1 очко

«Баффало» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4). «Мэйпл Ливз» потерпел первое поражение после трех побед кряду.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Голы: Таварес — 8 (Михеев), 18:54 — 0:1. Таварес — 9 (Капанен), 21:21 — 0:2. Скиннер — 10 (Ларссон, Монтур), 25:45 — 1:2. Айкел — 15 (Богосян), 29:43 — 2:2. Миттельштадт — 4 (Сканделла, Веси), 32:08 — 3:2. Улофссон — 10 (Айкел, Сканделла), 38:54 — 4:2. Тимашов — 2 (Спецца, Райлли), 46:50 — 4:3. Веси — 3, 48:34 — 5:3. Капанен — 8 (Петан, Холл), 52:10 — 5:4. Айкел — 16 (п.в., Ристолайнен), 59:33 — 6:4.

Нереализованный буллит: Асплунд (Баффало Сэйбрз), 59:59 (Вратарь).

Вратари: Улльмарк — Хатчинсон (58:09 — 59:33).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (13+13+10) — 29 (12+6+11).

Наши: — - Михеев (16.52/2/0).

29 ноября. Баффало. KeyBank Center.

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