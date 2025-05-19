«Торонто» проиграл 7 седьмых матчей в Кубке Стэнли — это повторение антирекорда НХЛ

«Торонто» дома уступил «Флориде» (1:6) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Счет в серии стал 4-3 в пользу «Пантерз».

«Торонто» проиграл семь подряд седьмых матчей в плей-офф НХЛ. Ранее клуб не смог выиграть решающий матч в 2013, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2024 годах. «Мэйпл Лифс» повторили худший показатель в истории лиги, который принадлежал «Колорадо» (2002, 2003, 2014, 2019, 2020, 2023, 2025).

Третье место занимает «Оттава» — 6 поражений в седьмых матчах (1997, 2002, 2003, 2004, 2012 и 2017).