«Торонто» продлит контракт с Найзом до 2031 года

Форвард «Торонто» Мэттью Найз подпишет новое соглашение с клубом, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, контракт с 22-летним американцем будет рассчитан до 2031 года со среднегодовой зарплатой в 7,75 млн долларов.

В минувшем сезоне Найз провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 58 (29+29) очков. В 13 играх плей-офф на его счету 7 (5+2) очков.