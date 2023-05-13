«Торонто» продлил паузу без побед в Кубке Стэнли до 57 лет

«Торонто» вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Флориде» в серии со счетом 1-4.

Таким образом, «Торонто» останется без Кубка Стэнли как минимум 57 лет и обновляет антирекорд НХЛ. Клуб не может выиграть его с 1967 года.

В случае, если команда сможет выиграть трофей в следующем году, пауза между триумфами составит 57 лет.

Ранее антирекорд принадлежал «Рейнджерс», которые не выигрывали 54 года с 1940 по 1994 года.