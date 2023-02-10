«Торонто» продлил контракт с защитником Тимминсом

«Торонто» продлил контракт с защитником Коннором Тимминсом, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года, зарплата игрока составит 1,1 миллиона долларов за сезон.

24-летний канадец перешел в клуб по ходу сезона в результате обмена с «Аризоной». По нынешнему контракту его средняя годовая зарплата составляет 850 тысяч долларов.

В 18 матчах за «Кленовые листья» на счету Тимминса 12 (1+11) очков.