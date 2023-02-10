Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:04

«Торонто» продлил контракт с защитником Тимминсом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Торонто» продлил контракт с защитником Коннором Тимминсом, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года, зарплата игрока составит 1,1 миллиона долларов за сезон.

24-летний канадец перешел в клуб по ходу сезона в результате обмена с «Аризоной». По нынешнему контракту его средняя годовая зарплата составляет 850 тысяч долларов.

В 18 матчах за «Кленовые листья» на счету Тимминса 12 (1+11) очков.

0
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Сент-Луиса»: «Тарасенко будет очень не хватать»

Кучеров обновил свой же рекорд продолжительности результативной серии в домашних матчах «Тампы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Сиэтл 51 29 22 63
3 Эдмонтон 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
10.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 3 : 1
10.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 5 : 0
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 2 : 1 Б
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 4 : 1
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 2 : 1
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 5 : 6
10.02 04:00
Миннесота – Вегас
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости