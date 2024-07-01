«Торонто» продлил контракт с Максом Доми

«Торонто» подписал новый контракт с нападающим Максом Доми.

Новое соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на 4 года, хоккеист будет зарабатывать в среднем 3,75 миллиона долларов в год.

Доми выступает за «Торонто» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 47 (9+38) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.