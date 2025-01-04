«Торонто» поместил Остона Мэттьюса в долгосрочный список травмированных

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс из-за травмы выбыл на неопределенный срок, сообщает журналист Эндрю Кэллахан.

По информации источника, у 27-летнего американца произошел рецидив травмы. Хоккеиста поместили в долгосрочный список травмированных. Он пропустил шесть последних матчей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах за «Торонто». После 39 матчей команда с 50 очками занимает третье место в Восточной конференции.