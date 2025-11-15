«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард получил повреждение после столкновения с Задоровым

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард пропустит минимум неделю из-за повреждения нижней части тела. Он травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:5) после силового приема защитника «Брюинс» Никиты Задорова у борта. В нынешнем сезоне Мэттьюс провел 17 матчей и набрал 14 (9+5) очков.