«Торонто» подписал шестилетний контракт с Таневым

Защитник «Далласа» Крис Танев подписал контракт с «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним канадцем рассчитано на шесть лет. Средняя годовая зарплата игрока составит 4,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Танев провел за «Калгари» и «Даллас» в общей сложности 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 (2+17) очков. В 19 играх плей-офф на его счету две результативные передачи.