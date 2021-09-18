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«Торонто» подписал пробный контракт с Гусевым

01:53
Никита Гусев. Фото Instagram
Никита Гусев. Фото Instagram
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Нападающий Никита Гусев присоединится к «Торонто». Как сообщает CapFriendly, 29-летний россиянин подписал пробный контракт.

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Ранее стало известно, что Гусев не собирается покидать НХЛ. Он с 2019 года играет в североамериканской лиге.

С лета игрок находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне НХЛ он провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.

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Евгений Козинов все материалы автора

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