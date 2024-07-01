«Торонто» подписал новый контракт с вратарем Уоллом

Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на три года. Средняя годовая зарплата игрока составит 3,66 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Уолл провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ при 90,6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.94.