«Торонто» подписал новый контракт с российским вратарем Ахтямовым

«Торонто» объявил о подписании нового трехлетнего контракта с российским голкипером Артуром Ахтямовым.

В сезоне-2026/27 соглашение будет двусторонним, в последующие два — односторонним. Среднегодовая зарплата 24-летнего россиянина составит 900 тысяч долларов.

В сезоне-2025/26 Ахтямов провел 32 матча за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ, одержав 18 побед при 10 поражениях и четырех овертаймах. Его коэффициент надежности составляет 2,86, а процент отраженных бросков — 90,4. В НХЛ за «Мэйпл Лифс» голкипер дебютировал 13 декабря в матче против «Эдмонтона», отразив все пять бросков.

Ахтямов был выбран «Торонто» в четвертом раунде (106-й общий номер) драфта НХЛ 2020 года.

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